Son dakika haberleri! POLİSLER ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI

BURDUR (DHA) - Burdur'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Karın tadını çıkarmak isteyen Burdurlular sokağa çıkarak kar topu oynadı.

Cumhuriyet Meydanında görevli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipte görevli polisler de Cumhuriyet Parkı'ndaki çocuklarla kartopu oynarken ortaya güzel görüntüler çıktı. Bazı vatandaşlar kar altında selfie çekti. Burdur Belediyesi ve Karayolları ekipleri de hem şehir içindeki yolların açık tutulması hem de Burdur-Antalya ve Burdur-Ankara Karayolu'nda trafiğin aksamaması için yoğun çaba harcadı. Öte yandan kar yağışı nedeniyle Burdur Birinci Amatör Küme'de bugün oynanacak tüm karşılaşmalar Futbol İl Temsilciliği'nin aldığı kararla ertelendi.