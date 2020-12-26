Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi
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Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi

26.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 26.12.2020 15:36

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul sessizliğe büründü.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken, İstanbul sessizliğe büründü. Havadan denetimlerini gerçekleştiren polis helikopterinden boş kalan yollar ve İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi.

İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin gerçekleştirdiği denetimlere polis helikopteri de havadan destek verdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından boş kalan yollar polis helikopterinden görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde normal şartlarda trafik yoğunluğunun yaşandığı yolların bomboş kaldığı görüldü.

Öte yandan, gerçekleştirilen denetimde, İstanbul'dan eşsiz manzaraların görüntülenmesine imkan sağladı. İstanbul Boğazı, Galata Kulesi, Haliç Köprüsü ve İstanbul'un farklı noktalarından eşsiz manzaralar kameralara yansıdı. Taksim Meydan'ının kartpostallık görüntüsünün yanı sıra Taksim Camii ve Atatürk Kültür Merkezi'nde çalışmalar da görüldü.

(İHA)

Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi
Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi
Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi
Polis helikopteriyle kısıtlama denetiminde İstanbul'un eşsiz manzarası görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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