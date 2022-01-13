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Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Antalya'da park halinde motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Antalya'da park halinde motor bölümünden yanmaya başlayan otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Bir kişinin yanan araca hortumla su tutmaya çalıştığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Kepez ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 2330 Sokak üzerinde meydana geldi. Sokak üzerindeki park halindeki otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaputtan zaman zaman alevlerin yükselmesi üzerine yakındaki bir evin zemin kattaki balkonundan çekilen, çeşme hortumuyla araca su sıkıldı. Vatandaşın su sıkmasına rağmen araç yanmaya devam etti. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye motor bölümüne bastığı köpükle yangını söndürdü. Aracın motor bölümünde büyük hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

Son dakika haberleri... Otomobildeki yangına çeşme hortumuyla müdahale

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