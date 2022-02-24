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Son dakika haberleri | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 gündür gözaltında tutulan Fransız askerler serbest bırakıldı

AA, Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Son dakika haberleri | Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 2 gündür gözaltında tutulan Fransız askerler serbest bırakıldı

Son dakika haber... Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 Fransız asker serbest bırakıldı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera'ya suikast hazırlığı içinde oldukları iddiaları üzerine gözaltına alınan 4 Fransız asker serbest bırakıldı.

Ulusal basındaki haberlere göre, OAC'nin başkenti Bangui'de 22 Şubat'ta gözaltına alınan Birleşmiş Milletler Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'nda (MINUSCA) görev yapan 4 Fransız asker salıverildi.

Söz konusu 4 asker, Fransa'nın OAC Cumhurbaşkanı Touadera'ya suikast hazırlığı içinde olduğu iddiaları üzerine 22 Şubat'ta Touadera'nın uçağının inişinden hemen önce Bangui-M'poko Uluslararası Havalimanı yakınlarında gözaltına alınmıştı.

Fransa, 7 Haziran 2021'de Rusya ile beraber Fransa karşıtı kampanyalar yürütmekle suçladığı OAC ile askeri anlaşmalarını askıya almıştı.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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