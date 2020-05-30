Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu
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Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu

Son dakika 3. sayfa haberi: Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık arazide kaybolan epilepsi hastası kadın, arama kurtarma ekibinin 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Son dakika haberleri... Ormanda kaybolan epilepsi hastası kadın 8 saat sonra bulundu
30.05.2020 21:59 | Son Güncelleme: 30.05.2020 22:03

Denizli'nin Buldan ilçesinde ormanlık arazide kaybolan epilepsi hastası kadın, arama kurtarma ekibinin 8 saatlik arama çalışması sonucu bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Alandız Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde evinden ayrılan 54 yaşındaki Aysel Çakır'dan haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve yaklaşık 30 kişilik arama kurtarma ekibi sevk edildi. AFAD, AKUT, İHH ve DAK ekiplerinin katıldığı arama kurtarma çalışmasında Çakır epilepsi hastası olduğu belirtildi. Çakır, ormanlık arazi içerisinde yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ekipler tarafından bitkin bir halde bulundu. Çakır ardından ekipler tarafından sağlık ekiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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