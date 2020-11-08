Son dakika haberleri... Ödemiş'te ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü
08.11.2020 18:13 | Son Güncelleme: 08.11.2020 18:17
Son dakika gelişmesine göre Ödemiş'te çıkan orman yangını, karadan müdahale sonucu söndürüldü.
Ödemiş'te çıkan orman yangını, karadan müdahale sonucu söndürüldü.
Derebebekler Mahallesi Elcideresi mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangına Ödemiş Orman İşletme Şefliği ekipleri 2 arazözle müdahale etti.
Yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Turgay Konuralp