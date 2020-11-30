Son dakika haberleri | MYP Lideri Yılmaz: "Seçime katılmaya hak kazanan parti aday da gösterebilmeli"

Son dakika haberler... Türkiye genelinde yapmış oldukları örgütlenme ile seçimlere girmeye hak kazanan MYP'nin lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday gösterilme kuralları ile ilgili yaptığı açıklamada seçimlere girmeye hak kazanan partilerin imza sayılarına bakılmaksızın aday gösterebilmesi...

Türkiye genelinde yapmış oldukları örgütlenme ile seçimlere girmeye hak kazanan MYP'nin lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, cumhurbaşkanlığına aday gösterilme kuralları ile ilgili yaptığı açıklamada seçimlere girmeye hak kazanan partilerin imza sayılarına bakılmaksızın aday gösterebilmesi gerektiğini söyledi.

Seçim kanunu hakkında bir açıklama yapan Muhafazakar Yükseliş Partisi (MYP) Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, Türkiye genelinde seçimlere girmeye hak kazanan partilerin cumhurbaşkanı adayı da gösterebilmeleri gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Seçime girmeye hak kazanmış bir parti, herhangi bir şekilde imza toplamaya gerek kalmaksızın kendi cumhurbaşkanı adayını çıkartabilmelidir. 100 bin imza ancak partisi seçime girmeyen, teşkilatlanmasını yapamayan siyasi parti liderleri ya da bağımsız adaylar için geçerli olmalıdır. Aksi durumda ülke genelinde teşkilatlanmasını tamamlayan her parti anayasal eşitlik ilkesine uygun olarak yarışta kendi adayı ile herhangi bir imzaya gerek kalmadan yarışabilmelidir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı