Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Muğla'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı.

Beldibi Mahallesi'nde devriye gezen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı. Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 564 gram esrar, 6 kök kenevir, 2,75 gram kenevir tohumu, 1 hassas terazi, 101 tabanca fişeği, 1 pompalı av tüfeği, 21 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 800 liraya da el koyan ekipler şüpheli O.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.D, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya uyuşturucu madde nakletmek" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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