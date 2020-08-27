Son dakika haberleri | Muğla'da trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri | Muğla'da trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması MOBESE kamerasınca kaydedildi.

27.08.2020 00:20 | Son Güncelleme: 27.08.2020 00:25

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Mehmet Çetin idaresindeki plakasız motosiklet, İnönü Caddesi Saklıkent Kavşağı'nda, Görkem Koca yönetimindeki 48 HB 898 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada motosikletteki yolcu Cahit Uludağ yaralandı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yaralı Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise kavşaktaki MOBESE kamerası tarafından kaydedildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberleri | Muğla'da trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti 3. Sayfa
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek Politika
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek
Antika sevdasını 'Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum' diyerek anlattı Yaşam
Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti Ekonomi
Austrian Post, Aras Kargo'daki payını yüzde 80'e yükseltti
Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı 3. Sayfa
Akraba olan iki aile arazi anlaşmazlığı yüzünden birbirine girdi: 2 ölü, 5 yaralı
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi Güncel
Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
Karısını vahşice öldüren katil zanlısının ailesi konuştu: Bu olayın içerisinde aldatma var
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Rahmi Koç, Bodrum'da verdiği partiye katılan herkesten koronavirüs testi istedi
Melih Gökçek 'kel kafa' diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
Melih Gökçek "kel kafa" diyerek CHP'li Faik Öztrak'ı kastetmiş
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
İstanbul-İngiltere seferini yapan yolcu uçağı bir yolcunun panik yaşaması sonucu Yunanistan'a acil iniş yaptı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım
Van Valiliği, 'Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu' iddialarını yalanladı
Van Valiliği, "Bir astsubay 17 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu" iddialarını yalanladı
Rusya'dan Türkiye'ye 'Ortak helikopter üretimine açığız' çağrısı
Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı
Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Genç kız, tartıştığı kadın tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Enner Valencia İstanbul'a geldi
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Avrupa'da ikinci dalga alarmı! Vaka sayıları katlanarak artıyor
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Karadeniz'deki keşfin ardından Bakan Dönmez'den bir güzel haber daha: 2 aya kadar yeni müjde gelebilir
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Alişan'ın bebeğine isim bulma yöntemi şaşırttı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 'Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı' iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Faik Öztrak Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Sezen Aksu Amber Heard Defne Samyeli
Spor Caner Erkin Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Su Kız Anne Ateş
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | Muğla'da trafik kazası MOBESE kamerasına yansıdı - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.8.2020 00:25:49. #1.14#
title