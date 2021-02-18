Son dakika haberleri! Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Libya Başbakanı Dibeybe ile "kapsamlı ortaklık" konusunu görüştü

Son dakika habere göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Libya Başbakanı Dibeybe, Sisi ile görüşmesinde Libya'da barış ve istikrarın korunması ve yönetim mekanizmasının tamamlanması konularında Mısır'ın verdiği destekten övgüyle söz etti.

Libya Siyasi Diyalog Forumu temsilcilerinin halkın güvenini yeniden kazandığını belirten Dibeybe, tüm Libya devlet kurumlarının uyum içinde, ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için çalışacağına olan inancını yineledi.

Dibeybe, "ülkesinde güven ve istikrarın yeniden tesis edilmesinde Mısır ile kapsamlı ortaklıklar kurmayı beklediğini" ifade etti.

Sisi ise görüşmede, Mısır'ın Libya'da yeni yönetim otoritesinin iş başına gelmesiyle ülkenin bütün topraklarında istikrar ve güven ortamının tekrar tesis edileceğine inandığını söyledi.

Libya'daki tüm tarafların hep birlikte hareket etmeleri gerektiğine işaret eden Sisi, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve hizmet sektörünün çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.

"Mısır Libya halkına hizmet için bütün tecrübesini ve gücünü kullanmaya hazır." ifadesini kullanan Sisi, bütün alanlarda Libya ile ortaklığa hazır olduklarını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Libya Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık