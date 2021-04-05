Son dakika haberleri! Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı
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Son dakika haberleri! Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Manisa'da sobadan sızan gazdan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen kişi hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Dindarlı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Hakan Küçük (45) evde rahatsızlanınca, komşularından yardım istedi.

İhbar üzerine belirtilen adrese gelen 112 Acil Servis ekipleri, Küçük'ü Sarıgöl Devlet Hastanesine götürdü.

Sobada sızan gazdan zehirlendiği belirtilen Küçük, ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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