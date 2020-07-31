Son dakika haberleri: Malatya'da mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü
Bir son dakika haberine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
31.07.2020 15:35 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:46
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürgü Mahallesinde bulunan mezarlıkta sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. öğrenilemeyen bir nedenle mahalle mezarlığında yangın çıktı.
Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.
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Kaynak: AA