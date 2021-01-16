Son dakika haberleri! Malatya'da asayiş uygulaması

Gelen son dakika haberine göre Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

Malatya'da asayiş uygulamasında bir miktar uyuşturucu madde ile ruhsatsız silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda, 52 gram sentetik uyuşturucu, 62 uyuşturucu ve uyarıcı hap, ruhsatsız 2 av tüfeği ile tabanca ele geçirildi.

Ekipler, ele geçirilen silah ve uyuşturucu maddelerle ilgili 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş