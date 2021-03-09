Son dakika haberleri | Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü
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Son dakika haberleri | Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

09.03.2021 00:43 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:46
Son dakika haberleri | Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın öldü

Gelen son dakika haberlerine göre Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Kırşehir'de otomobilin çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, A.A. idaresindeki 40 AAT 524 plakalı otomobil, Ankara-Kayseri kara yolu Türbe Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Özay Karaboğa'ya çarptı.

Yaralanan Karaboğa, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karaboğa, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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