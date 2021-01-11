Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor
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Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

11.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 09:50
Son dakika haberleri! Kırklareli'nde Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor

Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, yaptığı yazılı açıklamada salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Vefa Sosyal Destek Gruplarının vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Gruplarının önemli bir görevi yerine getirdiklerini ifade eden Bilgin, kısıtlama nedeniyle evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçlarının, 7 gün 24 saat Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Merkezi tarafından giderildiğini ifade etti.

Bilgin, pandemi sürecinde canla başla çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışanları ile kurallara ve tedbirlere riayet eden vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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