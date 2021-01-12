Son dakika haberleri! Kırklareli'nde FETÖ operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
12.01.2021 10:25 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:28
Edinilen son dakika haberine göre Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Lüleburgaz ilçesinde operasyon düzenledi.
Ekipler, eski Deniz Harp Okulu öğrencisi B.A'yı gözaltına aldı.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran