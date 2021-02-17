Son dakika haberleri: "Kar savaşçıları" 1031 rakımlı dağlarda yol açma mücadelesi veriyor

Son dakika haberi: Kırklareli'nde görevli karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için zorlu coğrafi koşullar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Kırklareli'nde görevli karla mücadele ekipleri, kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açmak için zorlu coğrafi koşullar ve dondurucu soğukla mücadele ediyor.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte, kar yağışı yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürüyor.

"Kar savaşçıları" olarak anılan İl Özel İdaresi ekipleri, sarı yeleklerini giyip besmeleyle iş makinelerinin kontağını çevirerek mesailerine başlıyor.

Ekipler kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı 1031 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları eteklerinde, sadece karla değil, tipi ve arazi şartlarıyla da mücadele ediyor.

"Ekiplerimiz cansiperane görev yapıyor"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AA muhabire yaptığı açıklamada, ekiplerin yoğun kar ve tipiye rağmen zorlu görevlerini başarıyla sürdürdüğünü söyledi.

Ekiplerin gece gündüz demeden görev yaparak kapanan yolları kısa sürede ulaşıma açtığını belirten Bilgin, "Ekiplerimiz canla başla çalışıyorlar ve cansiperane görev yapıyorlar." dedi.

"Çoluk çocuğumuza hasret çalışmaya devam ediyoruz"

İş makinesi operatörü Güray Toptancı ise kar ve tipiye karşı ciddi bir mücadele verdiklerini ifade etti.

Kar küreme makinesiyle günde 60 kilometre yol açabildiğini anlatan Toptancı, şöyle devam etti:

"Tüm gücümüzle mücadele veriyoruz. Karakış dedikleri budur. İş makineleriyle çalışıyoruz, zorlanıyoruz eve gidemediğimiz zamanlar oluyor. Çoluk çocuğumuza hasret çalışmaya devam ediyoruz. Hava sıcaklığı sıfırın altında 10 derece. Vatandaşlarımıza bu zorlu şartlarda hizmet götürebildiğimiz için mutlu oluyoruz. Zaten ödülümüz de bu oluyor. Bütün mücadelemiz vatandaşın kış şartlarında rahat etmesi için."

Karla mücadele işçilerinden Ramazan Kansu ise vatandaşların sıkıntı yaşamaması için ulaşıma kapanan köy yollarında mücadele ettiklerini, tüm zorluklara rağmen görevlerini başarıyla yerine getirdiklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran