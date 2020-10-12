Son dakika haberleri: Kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri: Kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti

12.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:32
Son dakika haberleri: Kanser tedavisi gören 16 yaşındaki Emir hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ortaokul öğrencisiyken kanser teşhisi konulan meslek lisesi öğrencisi Emir Çıbık (16), bir yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde ortaokul öğrencisiyken kanser teşhisi konulan meslek lisesi öğrencisi Emir Çıbık (16), bir yıldır tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesinde, geçen yıl rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve doktorların kemik kanseri teşhisi koyduğu Emir Çıbık, bir yıldır tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Akşam saatlerinde yaşamını yitiren Çıbık'ın ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.Emir Çıbık'ın, Orhanbey Ortaokulu'ndan mezun olduktan sonra geçen yıl Orhangazi Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırdığı ancak rahatsızlığı nedeniyle kaydını dondurduğu öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan BOZBEY

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