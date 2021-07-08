Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
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Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği operasyonda terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları öne sürülen yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada yabancı uyruklu 2 kişinin terör örgütü DEAŞ'a finansal destek sağladıkları bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri salı günü adreslerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Kimlikleri açıklanmayan 2 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.


Son dakika haberleri! Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç

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