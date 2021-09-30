Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı - Haberler
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Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 13 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Terme, Bafra, Alaçam, 19 Mayıs, İlkadım ve Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 13 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeği Tumba ile yaptıkları aramada 16 kilo 134 gram kubar esrar, 89 kök kenevir bitkisi, 32 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 2 tabanca ve av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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