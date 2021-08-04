Son Dakika | "Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor"
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Son Dakika | "Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor"

Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürülme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek verildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı, Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'deki yangın söndürülme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek verildiğini açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birlikler, 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle destek veriyor. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet, asayiş ve terörle mücadele görevlerinde olduğu gibi her türlü doğal afette de, tüm imkanlarıyla milletimizin yanında ve emrindedir. Jandarma, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak en kısa zamanda milletimizin yaralarını sarmak için seferber olmuştur" denildi.

Açıklamanın devamında, "Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki yangın söndürme çalışmalarında Jandarma Genel Komutanlığı önemli görev üstleniyor. Jandarma, söndürme çalışmalarının yanı sıra bir çok alanda faaliyet yürütüyor. Tahliyesi gerçekleştirilen alanlarda ise vatandaşlara gıda, ilaç ve tıbbi malzeme gibi pek çok ihtiyacına karşılık veriyor, vefa ve destek faaliyetleri yürütüyor. Jandarma, yangından etkilenen hayvanların kurtarılmasında da aktif görev yapıyor. Kurtarılan hayvanların tedavi edilmesi ve beslenmesi için de Jandarma personelince hizmet veriliyor." ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'
Son Dakika | 'Yangın söndürme çalışmalarına 2 bin 630 personel, 339 araç ve 6 helikopterle ile destek veriliyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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