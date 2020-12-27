Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.

Cuma günü akşam saat 21.00'den başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunan yolcuların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı