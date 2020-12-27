Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

27.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:48
Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

Bir son dakika haberine göre Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yol kontrol uygulaması yaptı.

Cuma günü akşam saat 21.00'den başlayıp Pazartesi saat 05.00'e kadar devam edecek olan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Çelikhan ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol uygulaması yaptı. Jandarma ekipleri yol uygulaması sırasında araç sürücülerinin ve içinde bulunan yolcuların izin belgelerini kontrol ederek HES kodu sorgulaması gerçekleştirdi. - ADIYAMAN

Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hande Erçel Gülben Ergen Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Arda Turan Samet Aybaba Mustafa Cengiz Bahattin Şimşek Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Elazığ Deprem Denizli Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 18:48:32. #1.14#
title