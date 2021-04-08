Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak

Gelen son dakika haberlerine göre İtalya, Avrupa Komisyonu ile beraber mayıs ayında Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'nin ev sahipliğini üstlenecek.

İtalya, Avrupa Komisyonu ile beraber mayıs ayında Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'nin ev sahipliğini üstlenecek.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, G20 Dönem Başkanı İtalya'nın, Avrupa Komisyonu ile ortak şekilde 21 Mayıs'ta başkent Roma'da Küresel Sağlık Zirvesi'ni düzenleyeceği bildirildi.

Zirvenin, G20 ülkeleri ile davet edilen liderler, uluslararası ve bölgesel organizasyonların başkanları, küresel sağlık kuruluşlarının temsilcileri için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkarılan derslerin paylaşımı ve 'Roma Bildirgesi'nin geliştirilip onaylanması için bir fırsat olacağı vurgulanan açıklamada, bildirgeyi oluşturacak ilkelerin, gelecekteki küresel sağlık krizlerini önlemek için daha fazla çok taraflı iş birliğinden, daha sağlıklı, güvenli, adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa etmeye yönelik ortak taahhüde kadar güçlü bir kılavuz olabileceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İtalya Başbakanı Mario Draghi de zirveyi deneyimlerin paylaşılması bakımından "fırsat" olarak nitelerken, "Sağlık güvenliğini nasıl iyileştireceğimizi, sağlık sistemlerimizi nasıl güçlendireceğimizi ve gelecekteki krizlerle dayanışma ruhuyla nasıl mücadele edebileceğimizi tartışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de "İnsanlığın gelecekteki salgınlara karşı korumak için daha iyi hazırlanması gerekiyor. Derslerimizi almamız ve tüm ülkelerin, küresel sağlık güvenliğini iyileştirmek için birlikte daha iyi çalışması gerekiyor. Bu çabaları desteklemek için Avrupa Birliği, G20 Dönem Başkanı İtalya ile Küresel Sağlık Zirvesine ev sahipliği yapacak." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, zirvenin, koronavirüse yönelik tedavi, test ve aşılarına herkesin erişimi için dünya genelindeki bağışçılardan geçen yıl "Koronavirüse Küresel Müdahale" adıyla kaynak yaratma girişiminde toplanan yaklaşık 16 milyar avroluk taahhüt ile Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Sağlık Tüzüğü'nün mevcut çalışmaları üzerine olacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burak Deniz Şeyma Subaşı Berrak Tüzünataç Semiramis Pekkan
Spor Diego Mesut Özil Şenol Güneş Yılmaz Vural Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: İtalya, mayıs ayında Küresel Sağlık Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 00:53:35. #1.14#
title