Son dakika haberleri! İtalya'da polis şiddet eylemleri planlayan aşı karşıtlarına operasyon düzenledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! İtalya'da polis şiddet eylemleri planlayan aşı karşıtlarına operasyon düzenledi

Son dakika haberleri! İtalya'da polis şiddet eylemleri planlayan aşı karşıtlarına operasyon düzenledi
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını pek çok yerde zorunlu hale getiren uygulamalara karşı çıkan ve buna yönelik protestoları şiddet eylemlerine dönüştürmeyi isteyen bir grup aşı karşıtına operasyon yaptı.

İtalya'da güvenlik güçleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını pek çok yerde zorunlu hale getiren uygulamalara karşı çıkan ve buna yönelik protestoları şiddet eylemlerine dönüştürmeyi isteyen bir grup aşı karşıtına operasyon yaptı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, emniyet güçleri, anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'daki kanallar üzerinden aşı karşıtı protestolara şiddet katmayı planlayan bazı hesapların sahiplerine operasyon düzenledi.

Güvenlik güçlerinin basına verdiği bilgide, soruşturulan şüpheliler arasında 5'i kadın 8 kişinin bulunduğu belirtildi.

Roma, Milano, Venedik, Bergamo, Reggio Emilia ve Padova gibi bazı kentlerdeki teknik takip sonucu yapılan baskınlarda, söz konusu yazışmaların sahibi ve şiddet eylemlerini planlayan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalarda, şüphelilerin bilgisayar, cep telefonu ve bazı kesici aletleri ile silahlarına da el konuldu. 53 yaşındaki bir şüphelinin evindeki 3 silaha polis el koydu.

Söz konusu yazışmalarda, "Sadece yazmamalıyız, bir şeyler de yapmalıyız." gibi ifadelerin olduğu, bunun yanı sıra sıklıkla el yapımı patlayıcı hazırlamada kullanılan materyal ve kesici alet temini gibi ifadelerin geçtiği belirtildi.

Yazışmalarda ayrıca başkent Roma'da 11 ve 12 Eylül'de, aşı ile test yapmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" sertifikasına karşı yapılacak gösterilerde şiddete başvurulmasının planlandığı ifade edildi.

Yine benzer yazışmalarda, Başbakan Mario Draghi'nin ev adresinin de geçtiği aktarıldı.

Halihazırda 12 yaş üstü nüfusun yüzde 72,9'unun aşılama döngüsü tamamlanan ülkede, yetkililer bu oranın eylül sonuna kadar yüzde 80'i bulması gerektiğini aktarıyor.

Hükümet, aşılama kampanyasının hızlanması için aşı, test ya da kısa süre önce Kovid-19 geçirmiş olmayı şart koşan "Yeşil Geçiş" belgesinin kapsamını da genişletmeyi değerlendiriyor.

Bu arada, Başbakan Draghi de 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, aşının zorunlu hale getirilebileceğini ifade etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
ŞİŞLİ'DE KADIN BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİ TARAFINDAN BÖYLE KAÇIRILDI
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Okul üniforması almak için annesiyle alışverişe çıkan Merve'ye kamyon çarptı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Faik Öztrak Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Gülşen Hande Erçel Münir Özkul Ferhan Şensoy
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Ünal Karaman Çağlar Söyüncü Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Son dakika haberleri! İtalya'da polis şiddet eylemleri planlayan aşı karşıtlarına operasyon düzenledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.9.2021 20:31:16. #1.16#

title