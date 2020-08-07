İstanbul Valisi, celp dönemi öncesinde asker uğurlama törenleri için uyarı yaptı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın başlayacak celp döneminde İstanbul'da 16 bin 346 gencin askere gideceğini belirtti ve toplu asker uğurlamalarındaki yasağı hatırlatarak koronavirüse karşı uyarıda bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, askere gidecek olan gençlere seslenerek Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlamasının yapılmayacağını bir kez daha hatırlattı.

"TOPLU ASKER UĞURLAMASI YAPILMAYACAK"

Vali Yerlikaya resmi Twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada, "Askere gidecek kıymetli Mehmetçiklerimiz, evlatlarını asker ocağına gönderen değerli ailelerimiz ve arkadaşını vatani göreve uğurlayan sevgili gençler Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplu asker uğurlaması yapılmayacak. Lütfen kurallara uyalım.

"16 BİN 346 EVLADIMIZ VATANIN DÖRT BİR TARAFINA DAĞILACAK"

Yeni Celp dönemi geldi. 8 Ağustos itibari ile İstanbul'dan 16 bin 346 evladımız vatani görevini yapmak üzere memleketimizin dört bir tarafa dağılacak. Evlatlarının asker olacağı günü dört gözle bekleyen kıymetli ailelerimiz, arkadaşını askere uğurlayan gençlerimiz heyecanınızı yürekten paylaşıyorum. Hem kendi sağlığınızı hem de sevdiklerinizin sağlığını tehlikeye atmayınız. Temizlik, maske ve mesafe kurallarından taviz vermeyiniz" ifadelerini kullandı.

7 TEMMUZ'DA TOPLU ASKER UĞURLAMA YASAKLANMIŞTI

İstanbul İl Hıfzısıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda megakentte 7 Temmuz'dan bu yana toplu asker uğurlama törenleri yapılması yasak.

SÖZ KONUSU YASAK KARARI

Kaynak: İHA