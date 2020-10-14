Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

14.10.2020 21:43 | Son Güncelleme: 14.10.2020 21:46
Son dakika haberleri | Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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