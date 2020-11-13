Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 376 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496'ya, toplam can kaybı ise 51 bin 304 olarak duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı