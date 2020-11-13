Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası

13.11.2020 20:10 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:14
Son dakika haberleri | İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496'ya yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği, 376 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 1 milyon 317 bin 496'ya, toplam can kaybı ise 51 bin 304 olarak duyuruldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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