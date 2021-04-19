Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek
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Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek

Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle toplu iftar etkinliklerinin yasaklanmasının ardından geleneksel olarak düzenlediği iftar çadırının yerine bu yıl ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı yapmaya başladı.

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Yüreğir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle toplu iftar etkinliklerinin yasaklanmasının ardından geleneksel olarak düzenlediği iftar çadırının yerine bu yıl ihtiyaç sahiplerine iftar öncesi sıcak yemek ve gıda kolisi yardımı yapmaya başladı.

Aşevinde dev kazanlarda ve hijyenik koşullarda pişirilen sıcak yemekler, her gün iftar öncesi kayıtları bulunan ihtiyaç sahibi ailelere teslim edilirken, sıcak yemeğin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de gıda kolisi yardımı da yapılıyor.

Aşevinden her gün ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek ulaştırdıklarını belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Mübarek Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi Ramazan ayında da günlük 2 bin 500 ailemizin sofrasına sıcak yemek ulaştırıyoruz. Bir yandan da gıda kolisi dağıtımımız devam ediyor. İmkanlarımız ölçüsünde ulaştığımız insanlarımızın sayısını artıracağız inşallah" dedi.

Ramazan ayında kimsenin aç kalmaması için çabaladıklarını belirten Başkan Kocaispir, "Ramazan ayı boyunca iftar çadırları kurulmayacak ama biz buradaki açığı yemekleri bizzat vatandaşlarımızın evine götürerek gidermek istiyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmadığı bir ilçe olma hayalimiz var. İnşallah bu konuda başarılı oluruz." ifadelerini kullandı. - ADANA

Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek
Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek
Son dakika haberleri! Her gün 2 bin 500 ailenin sofrasına sıcak yemek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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