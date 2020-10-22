Son dakika haberleri: Hapis cezası bulunan 4 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi

Son dakika haber: Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 şahıs jandarma ekiplerince yakalandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda silahla yaralama suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T., 10 ay hapis cezası bulunan S.O., 5 ay cezası bulunan T.S. ve 2 ay hapis cezası bulunan M.K. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar işlemlerinin ardından Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı