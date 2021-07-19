Son dakika haberleri | Halı çırparken yere düşen kadın hayatını kaybetti
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Son dakika haberleri | Halı çırparken yere düşen kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Halı çırparken yere düşen kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan halı çırparken dengesini kaybederek yere düşen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Arnavutköy'de geçtiğimiz günlerde evinin balkonundan halı çırparken dengesini kaybederek yere düşen kadının hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sumak Sokakta meydana gelmişti. İddialara göre, evinin balkonuna çıkarak halıları çırpmak isteyen 25 yaşındaki Betül Dali dengesini kaybederek yere düşmüştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kadın dün hastanede hayatını kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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