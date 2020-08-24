Son dakika haberleri! Günün ilk yarısında değer kaybeden hisseler Son dakika haberi... Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

İpek Doğal Enerji 12,05 12,23 -1,47 ...

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 19 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kaybeden 19 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 12,05 12,23 -1,47 Petkim 4,14 4,19 -1,19 Mavi Giyim 38,76 39,06 -0,77 Enka İnşaat 6,57 6,62 -0,76 Aksa Enerji 5,27 5,31 -0,75 Vestel 16,91 17,02 -0,65 Ford Otosan 89,10 89,50 -0,45 Koza Altın 80,85 81,20 -0,43 Odaş Elektrik 2,37 2,38 -0,42 Yataş 7,98 8,01 -0,37 Kordsa Teknik Tekstil 11,12 11,16 -0,36 Enerjisa Enerji 8,45 8,48 -0,35 Garanti Bankası 7,06 7,08 -0,28 Aygaz 12,11 12,14 -0,25 Vakıflar Bankası 4,25 4,26 -0,23 İş Bankası (C) 5,01 5,02 -0,20 Gübre Fabrikaları 28,28 28,30 -0,07 Logo Yazılım 86,10 86,15 -0,06 Migros Ticaret 39,02 39,04 -0,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA