Son dakika haberleri | Gölmarmara AAT, saldırı ve sabotaj denetiminden tam not aldı
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Son dakika haberleri | Gölmarmara AAT, saldırı ve sabotaj denetiminden tam not aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri | Gölmarmara AAT, saldırı ve sabotaj denetiminden tam not aldı

Gelen son dakika haberine göre Gölmarmara ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atıksu arıtma tesisinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından saldırı ve sabotajlara karşı denetleme yapıldı.

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Gölmarmara ilçesinde MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atıksu arıtma tesisinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından saldırı ve sabotajlara karşı denetleme yapıldı. MASKİ, almış olduğu önlemler ile denetimden tam not aldı.

Gölmarmara Atıksu Arıtma Tesisinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından kurumların saldırı ve sabotajlara karşı hazırlıklarının değerlendirilmesi noktasında bir denetim gerçekleştirildi. MASKİ Genel Müdürlüğü, yapılan denetimde saldırı ve sabotaj tehdidine karşı aldığı önlemlerin üst seviyede olduğu belirtildi. MASKİ adına Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sivil Savunma Uzmanı ve Şube Müdürü Mehmet Ali Tunayılmaz ile Atıksu Arıtma Dairesi Başkanlığı teknik personelinin hazır bulunduğu denetimden tam not alındı.

"Hep bir adım sonrasını düşünerek adım atıyoruz"

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, il genelinde işlettikleri atıksu arıtma tesislerinde sağlam bir yapı oluşturduklarını belirterek, "Biz, idare olarak yaptığımız işlerde hep bir adım sonrasını düşünerek adımlar atmaktayız. Bunun önemi de yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkıyor. Gölmarmara ilçemizde işlettiğimiz atıksu arıtma tesisinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimi kusursuz geçtik. Bizlere desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Son dakika haberleri | Gölmarmara AAT, saldırı ve sabotaj denetiminden tam not aldı
Son dakika haberleri | Gölmarmara AAT, saldırı ve sabotaj denetiminden tam not aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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