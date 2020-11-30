Son dakika haberleri! Giresun'da, anaokulu ve ana sınıfları ile uygulama sınıflarında uzaktan eğitim kararı

Son dakika habere göre Giresun Valiliği, resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin 1 Aralık 2020 ila 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uzaktan eğitim yoluyla sürdürüleceğini bildirdi.