Son dakika haberleri: Gine'de altın madeninde göçük: 15 ölü
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Son dakika haberleri: Gine'de altın madeninde göçük: 15 ölü

Son dakika haberleri: Gine'de altın madeninde göçük: 15 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberlerine göre Batı Afrika ülkesi Gine'de kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Gine'de kaçak işletilen bir altın madeninde meydana gelen göçükte en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Gine'nin Siguiri kentinde kaçak işletilen bir altın madeninde toprak kayması sonucu göçük meydana geldi. Bölgedeki Kızıl Haç ekipleri tarafından yapılan açıklamada, dün sabah yaşanan olayda 2'si kadın en az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, madende yaşanan facia ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - CONAKRY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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