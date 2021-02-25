GAZİANTEP - Güvenlik kameralarından tespit edilen 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ev ve otomobilden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, ev ve otomobilden hırsızlık yaptıkları güvenlik kamerasından tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir ev ve otomobilden yapılan hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların İ.C. ve G.K. olduğunu belirledi.

Evlerine yapılan baskınla yakalanan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu