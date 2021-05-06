Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
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Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR'da freni boşalıp yokuş aşağı inen ve çocuk parkı duvarına çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'da freni boşalıp yokuş aşağı inen ve çocuk parkı duvarına çarparak durabilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza,dün akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi Olucak Çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Abdullah F.'nin kullandığı 03 UF 411 plakalı otomobil 84. Sokak'tan yokuş aşağı indiği sırada aracın freni boşaldı. Hızla Göksu Caddesine çıkan otomobil, burada önce kaldırıma çıktı, ardından yol kenarındaki çocuk parkının duvarına çarparak durabildi. Hurdaya dönen otomobildeki sürücü Abdullah F. ile birlikte Mustafa O. ve Abdullah U. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzünden yaralanan sürücü Abdullah F., tedaviyi kabul etmeyerek ambulansa binmedi. Diğer 2 yaralı ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sırasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle çocuk parkının boş olması, olası faciayı önledi.

Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ
Son dakika haberleri: FRENİ BOŞALAN OTOMOBİL, ÇOCUK PARKI DUVARINA ÇARPARAK DURABİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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