Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı
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Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı

17.11.2020 10:54 | Son Güncelleme: 17.11.2020 10:58
Son dakika haberleri... Fırat Kalkanı bölgesinde DEAŞ'lı ve PKK/YPG'li 3 terörist yakalandı

Son dakika haberleri: TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirilen, Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 3 terörist yakalandı.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek, güvenli hale getirilen, Suriye'nin Cerablus ve El Bab kentlerinde, DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütü üyesi 3 terörist yakalandı.

Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, danışmanlık hizmeti verilen El Bab bölgesinde yerel kolluk kuvvetleri tarafından yapılan çalışmalarda, 2014-2016 yıllarında DEAŞ terör örgütü üyesi olan, 2016'dan itibaren ise PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi olarak faaliyet gösteren G.H. isimli terörist, Bzaa bölgesinin Razi Mahallesi'nde yakalandı. Gözaltına alınan terörist ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

SÖZDE 'İSTİHBARATÇI' YAKALANDIYerel kolluk kuvvetleri tarafından El Bab kentinde yapılan başka çalışmada ise PKK/PYD-KCK/YPG terör örgütü adına 2015- 2016 yıllarında sözde 'istihbaratçı' olarak faaliyet yürüten M.H. isimli terörist, Al Vilat Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Cerablus'ta ise DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu saptanan M.E.M. isimli terörist, örgüt tarafından kullanılan hücre evine düzenlenen operasyonla yakalandı. M.E.M.'nin gözaltına alındığı operasyonda, terör örgütünün hücre evinde çeşitli silah, mühimmat ve telefonlar da ele geçirildi.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan KIRMIZITAŞ

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