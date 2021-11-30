Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.

AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır.

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yabancı yatırımcılar için uzun vadeli yatırımların zamanıdır.

 Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar

AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri

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