Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.
AA / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni ekonomi modeliyle, yüksek faiz verecek sıcak para çekme politikasını elimizin tersiyle itiyoruz. Düşük faizle, üretimi ve ihracatı destekleyeceğiz."
AA / Ali Kemal Akan - Son Dakika Haberleri
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