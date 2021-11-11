Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. - Haberler
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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.

AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız."

AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
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