Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.
AA / Barış Gündoğan - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz yangından zarar gören alanları 1 yıl içinde ağaçlandırmak. Geleceğe Nefes Kampanyası'yla 252 milyon fidanı yıl bitmeden toprakla buluşturacağız."
AA / Barış Gündoğan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Ağaçlandırma Günü Fidan Dikim Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kapasitemizi geliştirmeye ve iklim değişikliğinin etkilerine karşı orman teşkilatımızı güçlendirmeye devam edeceğiz."
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