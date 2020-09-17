Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu: (2) Son dakika haberi: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili "Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz'le ilgili "Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır." dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni'nde konuştu.

Sadece şehit yakınları ve gazilere değil, şehitlerin gösterdiği istikamete de sımsıkı sarıldıklarını belirten Erdoğan, Türkiye'yi büyüterek, Türkiye'nin ekonomisini, itibarını, dayanışmasını, kardeşliğini yücelterek aziz şehitlerin vasiyetini yerine getirdiklerini söyledi.

Sınırlar içinde ve dışında milletin hak ve hukukunu savunma konusunda en küçük tereddütlerinin bulunmadığını ifade eden Erdoğan, kahraman emniyet güçlerinin çabaları sayesinde Türkiye'nin terörle mücadele tarihinin en başarılı dönemini yaşadığını aktardı. Erdoğan, yeni güvenlik konsepti çerçevesinde nereye saklanırsa saklansın teröristleri inlerinde bulduklarını ve imha ettiklerini bildirdi.

Bölücü terör örgütü başta olmak üzere milletin birliğine, beraberliğine kastedenlere döktükleri her damla kanın hesabını misliyle sorduklarını, sormaya devam edeceklerini dile getiren Erdoğan, teröristleri artık ülke sınırları içinde karşılamadıklarını, doğrudan bataklığı kurutacak adımlar attıklarını kaydetti.

Aldıklar tedbirler sayesinde hem örgüte katılanların sayısında hem de terör örgütünün eylem kapasitesinde önemli gerilemeler yaşandığının altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun yıllardan sonra tekrar sükunet ve barış ortamı tesis edildi. Bir dönem teröristlerin barındığı dağlarda bugün artık elhamdülillah ceylanlar geziyor. Teröristlerin kalleş saldırıları dolayısıyla yavaş ilerleyen yatırımlar çok daha süratli bir şekilde insanımızın hizmetine sunuluyor. Dağdaki katil sürülerinin başlarını kaldırmalarına nasıl fırsat vermiyorsak onların şehirdeki uzantılarına da müsamahakar davranmıyoruz. Teröre bulaşan, şiddeti teşvik eden, elindeki imkanları terör baronlarının emrine veren her kim olursa olsun gözünün yaşına bakmıyoruz. Yapanın yanına kar kaldığı, terörün ve teröristin farklı bahanelerle meşrulaştırıldığı, yazarların, aydınların, siyasetçilerin teröristlere canlı kalkan olduğu eski Türkiye artık tamamen geride kalmıştır. Sırtını millet yerine terör elebaşılarına dayayanlar, dağdaki çapulculara güvenerek devletimizi tehdit edenler boylarının ölçüsünü almıştır. Türkiye'yi terörle esir alma girişimleri hamdolsun başarısızlığa uğramıştır. Türk milleti çukur eylemlerinde sadece şehir eşkıyalarını değil, aynı zamanda bölücü hevesleri de toprağa gömmüştür."

Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarla Türkiye'yi güneyinden bir terör koridoruyla kuşatma girişimlerini akamete uğrattıklarını belirten Erdoğan, Irak'ın kuzeyini bölücü terör örgütü için güvenli bir liman olmaktan çıkardıklarını bildirdi. Erdoğan, "DEAŞ'tan FETÖ'süne, DHKP-C'sine kadar insanımızın canına, malına, kutsalına saldıran ne kadar alçak varsa hiç birisine aman vermiyoruz." diye konuştu.

"Ülkemizin ve KKTC'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz"

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan doğan meşru haklarını sonuna kadar savunduklarını vurgulayan Erdoğan, "Akdeniz'deki en uzun kıyı şeridine sahip ülkemizi birilerinin sahillerimize hapsetmesine izin vermeyeceğiz. Tehdit dilinin işe yaramadığı, Türkiye'nin şantaja ve haydutluğa boyun eğmeyeceği, artık konunun tüm muhatapları tarafından anlaşılmıştır. Son günlerde meselenin çözüm yeri olarak diplomasi masasının öne çıkarılması elbette ülkemizin kararlı duruşunun sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

Başından beri bu meselede sorunun diyalogla, müzakereyle komşuluk hukuku içinde çözüme kavuşturulması gerektiğini savunduklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Karşı tarafın kışkırtmalarına, çocuksu davranışlarına rağmen biz hep haklı olmanın, büyük devlet olmanın vakarıyla hareket ettik. Sürecin bu aşamaya gelmesinde Türkiye'nin sağduyulu, soğukkanlı ama bir o kadar da dirayetli tavrının önemli payı vardır. Bundan sonra da gereken olgunluğu özellikle göstermeye devam edeceğiz. Ülkemizle beraber bölgemizin de barış, huzur ve istikrarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye'ye samimiyetle yaklaşanlar bizden daima hüsnüniyet görecekler. Türkiye'nin sabrını ve kararlılığını test edenler de her zaman hak ettikleri cevabı bizden alacaklardır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edilecek şehit yakınları ve gazilere fedakarlıkları için şükranlarını sunan Erdoğan, "Bir kez daha tüm şehitlerimizi rahmet ile yad ediyor, gazilerimize Mevla'dan sağlık ve afiyet diliyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Rabbim her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel ülkeyi korusun. Rabbim, vatanımızı her türlü saldırıdan, her türlü ihanetten muhafaza buyursun." dedi.

Törende, Ankara'da yaşayan 77 şehit yakını ve gaziye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA