Son Dakika: Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu
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Son Dakika: Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "şafak" operasyonu

Son dakika haberi... Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

11.09.2020 07:31 | Son Güncelleme: 11.09.2020 08:04

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik il genelinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekiplerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1500 polis tarafından "şafak" vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda kapılar "koçbaşı" ile kırılarak evlere girildi ve arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen çok sayıda kişi yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

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Son Dakika: Bursa'da uyuşturucu satıcılarına 'şafak' operasyonu

Kaynak: AA

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