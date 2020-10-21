Son dakika haberleri | BOSS4 Gayrimenkul, 2020'yi 300 milyon liralık 3 yeni yatırımla kapatacak

Son dakika ekonomi haberine göre Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, yılı 3 yeni proje ile kapatmaya hazırlanıyor.

Akkuş Gayrimenkul'ün Lübnanlı ortağıyla kurduğu BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, yılı 3 yeni proje ile kapatmaya hazırlanıyor.

Akkuş Grup'tan yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı başında yatırım atağı başlatan şirket, Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik eden projelerinin inşaat çalışmalarını pandemiye rağmen kesintisiz sürdürdü. Beylikdüzü bölgesinin dışına çıkarak Levent'te bölgenin yükselen yıldızı olarak gösterilen bir projeye de imzasını attı.

BOSS4 Gayrimenkul İnşaat, bu yıl sona ermeden 300 milyon TL'lik yatırımla, Beylikdüzü'nün en nadide bölgelerinde, 3 projenin temelini atacak. Şirket, 3 projede toplam 500 konuta imza atarken, şehir merkezine yakın lokasyonlarda proje ve arsa geliştirme çalışmalarına da hız verecek.

"Yılbaşında başlattığımız yatırım atağına devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Akkuş, Lübnanlı El Khatip Group ile kurdukları BOSS4 Gayrimenkul İnşaat bünyesinde "Alya" markasıyla 3 yılda 300 milyon TL'lik yatırımla 500'e yakın konut ve onlarca ticari birimden oluşan 4 projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

Akkuş, "3 yılda, Alya markasını ortaklığımızın bir eseri olarak sektörümüze kazandırdık. Yeni yatırımlarımız ile markamızın sektördeki konumunu yukarılara taşıyacağız. BOSS4 Gayrimenkul İnşaat ortaklığı ile hayata geçirdiğimiz projeler aracılığıyla Beylikdüzü'nün gelişimine liderlik ettik. Hayata geçirdiğimiz projeler ile bölgeye prestij ve katma değerli yatırım kazandırdık. Levent'te inşa ettiğimiz, bölgenin yükselen yıldızı olarak gösterilen Alya Teras projesiyle Beylikdüzü'nün dışına çıkarak sektördeki köklü tecrübemizi şehir merkezine kazandırdık. Pandemi döneminde devam eden projelerimizin inşaat çalışmalarını kesintisiz sürdürmeyi başardık. Yılbaşında başlattığımız yatırım atağına devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıl bitmeden hayata geçirecekleri yeni projelerine ilişkin de bilgi veren Akkuş, şunları kaydetti:

"Yatırımlarımıza yön verirken şehir merkezine yakın farklı lokasyonları da gündemimize alıyoruz. Yıl bitmeden toplam 300 milyon TL'lik yatırımla 192 daire, 10 ticari alan, 12 adet dubleks villadan oluşan 3 projeye start vereceğiz. Şehir merkezine yakın lokasyonda proje ve arsa geliştirme çalışmalarımıza hız kazandıracağız. Esenyurt'ta inşa edeceğimiz yaklaşık 250 konuttan oluşan projeyi bu sene bitmeden olgunlaştırarak 2021 yılı ortasında hayata geçireceğiz. Bu sene başlattığımız yatırım atağı, 2021'in altyapısını oluşturacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Furkan Gençoğlu