Son dakika haberleri... Bilecik'te Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi törenle toprağa verildi
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Son dakika haberleri... Bilecik'te Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi törenle toprağa verildi

12.03.2021 21:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:59
Son dakika haberleri... Bilecik'te Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi törenle toprağa verildi

Gelen son dakika haberine göre Bilecik'te 68 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi törenle toprağa verildi.

Bilecik'te 68 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İbrahim Yaşa'nın cenazesi törenle toprağa verildi.

Merkez Şerifpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Yaşa'nın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangası tarafından cenaze nakil aracına konuldu.

Yaşa'nın cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Kıvanç Mert Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, ailesi ve yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Vali Şentürk, Yaşa'nın yakınlarına başsağlığında bulunarak Türk bayrağı verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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