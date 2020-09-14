Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Eymen, öldü
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Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Eymen, öldü

Son dakika haberleri: SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hamammı (16), hastanede hayatını kaybetti.

Son dakika haberleri! Bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Eymen, öldü
14.09.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.09.2020 11:20

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan Suriye uyruklu Eymen Hamammı (16), hastanede hayatını kaybetti.

Vezirköprü ilçesinde dün akşam saatlerinde Suriye uyruklu iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada Eymen Hamammı, ismi öğrenilemeyen bir kişi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Hamammı, ihbarla gelen 112 sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin bulunması için soruşturma başlattı.


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Kaynak: DHA

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