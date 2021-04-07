Son dakika haberleri: Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'den Kaymakam Bozdemir'e ziyaret
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Son dakika haberleri: Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'den Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü'den Kaymakam Bozdemir'e ziyaret

Son dakika haberi... Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Beypazarı Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, Polis Haftası nedeniyle Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret etti.

Ünlü, Emniyet Müdürlüğünün hafta dolayısıyla gerçekleştireceği program hakkında Kaymakam Bozdemir'e bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Hasan Ünlü, etkinlikler kapsamında, 10 Nisan Cumartesi günü 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda anıta çelenk koyacaklarını ve ardından şehitlik ziyareti yapacaklarını aktardı.

Ünlü, aynı gün Emniyet Müdürlüğünün Kurtuluş Mahallesi'ndeki yeni binasında Kovid-19 tedbirleri kapsamında tebriklerin kabul edileceğini sözlerine ekledi.

Kaymakam Bozdemir, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılını ve Polis Haftası'nı kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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