Son dakika haberleri... Belarus liderinden Wagner açıklaması: Rusya ile anlaştık Son dakika dünya haberi: Belarus'un, "terör saldırısı" hazırlığında oldukları iddiasıyla 33 Rus vatandaşını gözaltına alması, Rusya'nın tepkisine yol açan "Wagner krizi" konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Belarus'un, "terör saldırısı" hazırlığında oldukları iddiasıyla 33 Rus vatandaşını gözaltına alması, Rusya'nın tepkisine yol açan "Wagner krizi" konusunda iki ülkenin anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Belarus'ta, özel Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı oldukları ve "terör eylemine" girişmeye hazırlandıkları iddiasıyla geçtiğimiz hafta 33 Rus vatandaşının gözaltına alınması, Moskova ile Minsk yönetimi arasında krize yol açmıştı. Başkanlık seçimine giden Belarus'un Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le konuşarak Wagner konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

PUTİN'DEN PARALI ASKER HAKKINDA BİLGİ MEKTUBU

Belarus lideri Lukaşenko yaptığı açıklamada, Putin'in isteği üzerine geçtiğimiz cuma telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kayderek, Rus paralı askerler konusunun çözüme kavuşturulması kararına vardıklarını açıkladı. Lukaşenko, Putin'in ayrıca kendisine bir mektup gönderdiğini ve bu mektupta, Belarus'ta gözaltına alınan paralı askerlerle ilgili bilgiler aktardığını kaydetti.

"RUSYA İLE ARAMIZI BOZMAK İSTİYORLAR"

Rusya ile Belarus arasındaki ilişkileri bozmak isteyen çevrelerin parmağının olabileceğini söyleyen Lukaşenko, "Biz, Rusya'yla her zaman işbirliği yapacağız. Her zaman birlikte olacağız" dedi.

WAGNER GERİLİMİ NASIL TIRMANMIŞTI?

Belarus'ta cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 hafta kala Rus özel askeri şirketi Wagner'e bağlı olan 33 paralı askerin Minsk yakınlarında, birinin de ülkenin güney kısmında gözaltına alındığı bildirilmişti. Libya'da darbeci Hafter'e destek veren Rus güvenlik şirketi Wagner krizi Belarus'a da sıçramıştı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinde yakaladığı paralı savaşçıların bağlı olduğu Rus güvenlik şirketi Wagner'in arkasında Rus yönetiminden bakan yardımcısı seviyesinde kimseler olduğunu öne sürmüş, Rusya Belarus liderinin açıklamalarını yalanlamıştı.

Kaynak: DHA