Son dakika haberleri | Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı
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Son dakika haberleri | Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı

Son dakika haberleri | Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile bazı suçlardan araması olan şüpheli silahla yaralandı.

Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile bazı suçlardan araması olan şüpheli silahla yaralandı.

Yeşilköy Mahallesi İstasyon Caddesi'nde denetim yapan polis ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "gasp" suçlarından aranan şüpheli kişinin kafede olduğunu belirledi.

Kafeye gelen polis ekipleri, kontrol için şüphelinin kimliğini istedi. Kimliğini vermeyerek direnen İ.Y. ile polis ekipleri arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbede sırasında şüphelinin almaya çalıştığı polisin silahı ateşlendi. Olayda polis memuru bacağından, şüpheli ise karnından silahla yaralandı.

Yaralılar, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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