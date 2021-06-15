Son dakika haberleri | Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile şüpheli silahla yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Bakırköy'de kimlik kontrolü sırasında çıkan arbedede bir polis ile bazı suçlardan araması olan şüpheli silahla yaralandı.