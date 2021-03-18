Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel video
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Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel video

18.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:18
Son dakika haberleri: Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümüne özel video

Edinilen son dakika gelişmesine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, devlet korumasındaki çocukların 81 ilden 81 Türk bayrağını teslim alarak Çanakkale'ye ulaştırdığı videoyu paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü nedeniyle, devlet korumasındaki çocukların 81 ilden 81 Türk bayrağını teslim alarak Çanakkale'ye ulaştırdığı videoyu paylaştı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Canlarını vatan için feda eden tüm şehitleri rahmetle andığını belirten Selçuk, mesajında devlet korumasındaki çocukların 81 ilden 81 Türk bayrağını teslim alarak Çanakkale'de şehitlerin kabrine yerleştirdiği videoyu da paylaştı.

İlk bayrağı Ankara'da bir kız çocuğuna teslim eden Bakan Selçuk videoda, "Sizler atalarınızdan çok kıymetli bir emanet devraldınız. İnanıyorum ki bu emanetin kıymetini çok iyi biliyorsunuz. Gözlerinizde bunu görüyorum, yolunuz açık olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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