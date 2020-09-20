Son dakika haberleri... Bakan Kurum'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
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Son dakika haberleri... Bakan Kurum'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması

Gelen son dakika haberlerine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz.

Son dakika haberleri... Bakan Kurum'dan Niğde'deki depreme ilişkin açıklama Açıklaması
20.09.2020 23:31 | Son Güncelleme: 20.09.2020 23:34

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Niğde'de meydana gelen depreme ilişkin, "Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurum, Bor ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizden de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir hasar ihbarının gelmediği bölgede il müdürlüğü ekiplerimizle süreci yakından takip ediyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Muhammed Ali Toruntay
Muhammed Ali Toruntay
AA Editörü
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