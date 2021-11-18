Son dakika haberleri! Bakan Akar: Halkımızı terör belasından kurtarmakta kararlıyız

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) akademik yılı açılış törenine katıldı. Fahri doktora unvanı verilen Bakar Akar, "Halkımızı terör belasından kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Bunu dağdaki mağaradaki hainler anladı. Bunların hamileri de anlayacak" dedi.

ERÜ'nün akademik yılı ile Erciyes Kültür Merkezi açılış törenine; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Hulusi Akar'a, konuşma öncesi ERÜ Senatosu'nun aldığı karar gereği fahri doktora unvanı verildi. Bakan Akar'a cübbesi, Rektör Mustafa Çalış tarafından giydirildi. Milli Savunma Bakanı Akar, törende yaptığı konuşmada, "Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan Erciyes Üniversitesi kurulduğu günden bugüne kadar bilim dünyamıza önemli katkılarda bulunmuştur. Böylesine önemli bir üniversitenin şahsıma fahri doktora unvanı vermesi beni mutlu etmiştir. Fahri doktora unvanını da şahsımdan öte silah arkadaşlarım adına alıyorum. Kayseri'nin sanayi ve ticaret hayatında olduğu gibi eğitim hayatında da büyük başarılara imza atmasından dolayı gururluyum" dedi.

Bakan Akar, konuşmasının ardından Turkovac aşı geliştirme proje ekibi lideri Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'ye ödül verdi.